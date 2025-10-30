Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden

POL-HM: Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Hildesheim und der Polizei: Versuchtes Tötungsdelikt zum Nachteil eines 28-Jährigen

Bodenwerder (ots)

Am Mittwoch (29.10.2025) kam es in der Rühler Straße in Bodenwerder zu einem versuchten Tötungsdelikt.

Nach bisherigen polizeilichen Erkenntnissen, gerieten zwei Bekannte, ein 21-Jähriger und ein 28 Jahre alter Mann, gegen 18:30 Uhr auf einem Parkplatz eines Supermarktes in Streit. Im Zuge dessen verletzte der 21-Jährige das Opfer mit einem Messer im Bereich des Oberkörpers. Der Beschuldigte flüchtete anschließend vom Tatort.

Durch Ersthelfer alarmierte Polizeikräfte konnten den Beschuldigten auffinden und festnehmen. Das Opfer wurde ärztlich versorgt und kam zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus.

Durch die Staatsanwaltschaft Hildesheim wurde die vorläufige Festnahme des jungen Mannes angeordnet. Der Beschuldigte hat sich bislang nicht zum Tatvorwurf geäußert. Die Staatsanwaltschaft Hildesheim hat den Erlass eines Haftbefehls wegen des dringenden Tatverdachts des versuchten Totschlags in Tateinheit mit gefährlicher Körperverletzung beantragt, der durch den Ermittlungsrichter antragsgemäß erlassen wurde.

Presseanfragen sind an die Pressestelle der Staatsanwaltschaft Hildesheim zu senden.

