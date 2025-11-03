Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden

POL-HM: Pkw-Reifen entwendet - Täter gestellt

Negenborn (ots)

Am Donnerstag (30.10.2025), gegen 13:45 Uhr, kam es in der Bäckerstraße in Negenborn (Samtgemeinde Bevern) zu einem Diebstahl von insgesamt vier Pkw-Reifen.

Nach bisherigen polizeilichen Erkenntnissen entwendete ein 60-jähriger Täter insgesamt vier Pkw-Reifen, die auf dem Grundstück der Geschädigten unmittelbar vor deren Garage zur Zwischenlagerung abgelegt waren.

Anschließend entfernte er sich mit einem Transporter von der Örtlichkeit.

Ein aufmerksamer Zeuge beobachtete den Diebstahl. Aufgrund einer detaillierten Personen- und Fahrzeugbeschreibung konnten Einsatzkräfte der Polizei Bad Münder den Beschuldigten nur wenige Stunden später mitsamt Transporter an seiner Wohnanschrift antreffen.

Bei der anschließenden Überprüfung wurden die entwendeten Reifen aufgefunden und sichergestellt.

Gegen den 60-Jährigen wurde ein Strafverfahren eingeleitet.

Original-Content von: Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden, übermittelt durch news aktuell