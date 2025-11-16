Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gronau-Epe - Radfahrer kollidiert mit Pkw und flüchtet

Gronau (ots)

Unfallort: Gronau-Epe, Klosterstraße;

Unfallzeit: 14.11.2025, 17.40 Uhr;

Am Freitagabend, gegen 17.40 Uhr, kam es in Gronau-Epe an der Klosterstraße zu einem Verkehrsunfall. Ein unbekannter Radfahrer stieß frontal mit einem verkehrsbedingt wartenden Pkw zusammen. Nach bisherigen Erkenntnissen war der Radfahrer offenbar unaufmerksam und stand vermutlich unter Alkoholeinfluss. Durch den Zusammenstoß zog sich der Unbekannte leichte Kopfverletzungen zu. Nach einem kurzen Wortwechsel mit dem 74-jährigen Pkw-Fahrer verließ der Radfahrer mit seinem Mountainbike den Unfallort in Richtung Amelandsbrückenweg, ohne seinen gesetzlichen Pflichten nachzukommen. Bei dem Flüchtigen handelt es sich um einen etwa 30 Jahre alten Mann von cirka 1,80 Meter Körpergröße. Er hat helle, kurze Haare und trug dunkle Kleidung. Er sprach Deutsch und Polnisch. Hinweise erbittet das Verkehrskommissariat in Ahaus unter Tel. (02561) 9260. (sb)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell