Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Legden - Unfallflucht begangen

Legden (ots)

Unfallort: Ledgen, B 474;

Unfallzeit: 14.11.2025, 12.40 Uhr;

Auf der Fahrt Platten verloren hat ein Autofahrer mit einem Anhänger in Legden. Dazu kam es am Freitagmittag auf der B 474 in Höhe der Einmündung "Der Bastelhof". Herabfallende Dämmplatten beschädigten dabei einen entgegenkommenden weißen Pkw der Marke Chevrolet. Ob der Flüchtige den Unfall bemerkt hat, ist nicht bekannt. Die Polizei bittet diesen sowie weitere mögliche Zeugen, sich unter Tel. (02561) 9260 mit dem Verkehrskommissariat in Ahaus in Verbindung zu setzen. (sb)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell