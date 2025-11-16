Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Vreden - Vier Pkw mutwillig beschädigt

Vreden (ots)

Tatort: Vreden, Schabbecke;

Tatzeit: zwischen 14.11.2025, 15.00 Uhr und 15.11.2025, 23.20 Uhr;

Einen grauen Mazda, einen grauen Kia, einen grauen Citroen und einen schwarzen Opel Corsa mutwillig beschädigt hat ein bislang Unbekannter in Vreden. Die Fahrzeuge hatten zwischen Freitagnachmittag 15.00 Uhr und Samstagnacht 23.20 Uhr an der Straße Schabbecke gestanden. Dort schlug der Täter mehrere Scheiben ein und warf eine Mülltonne auf einen Pkw. Dabei zerkratzte das Auto. Es entstand ein erheblicher Sachschaden. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise erbittet das Kriminalkommissariat in Ahaus unter Tel. (02561) 9260. (sb)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell