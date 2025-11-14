PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - Zerstörungswut führt zu beschädigter Busscheibe - Polizei sucht Zeugen

Bocholt (ots)

Tatort: Bocholt, Nordwall;

Tatzeit: 13.11.2025, 18.35 Uhr;

Die Fahrzeugscheibe eines Linienbusses beschädigte ein bislang unbekannter Täter in Bocholt. Der Mann stand gegen 18.35 Uhr auf der Straße Nordwall und beabsichtigte dort einen Bus anzuhalten. Der Busfahrer verringerte seine Geschwindigkeit und fuhr zum rechten Fahrbahnrand. Als der Fahrer die Bustür nicht unmittelbar öffnete, warf der Unbekannte eine Glasflasche gegen die Seitenscheibe des Linienbusses, die dabei beschädigt wurde.

Anschließend betätigte der Unbekannte den außenliegenden Notöffner, offenbar um sich Zutritt zum Bus zu verschaffen. Von diesem Vorhaben ließ er jedoch ab und flüchtete zu Fuß in Richtung Busbahnhof.

Der Unbekannte wird wie folgt beschrieben: zirka 30 bis 40 Jahre alt, 1,75 bis 1,80 Meter groß und hat grau-blonde Haare. Zur Tatzeit trug er eine dunkelbraune Jacke sowie eine schwarze Hose.

Die Polizei hat die Ermittlungen wegen gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr aufgenommen. Zeuginnen und Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben oder Hinweise zu der Person geben können, werden gebeten, sich bei dem Verkehrskommissariat in Bocholt, Tel. (02871) 2990 zu melden. (jh)

Kontakt für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Borken
Sandra Biedermann (sb), Leonie Dreier (ld), Julia Hoffboll (jh),
Markus Hüls (mh), Peter
Lefering (pl), Thorsten Ohm (to), Johanna von Raesfeld (jr)
Telefon: 02861-900-2222
https://borken.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell

