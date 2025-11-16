Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Vreden - Unfallflucht begangen

Vreden (ots)

Unfallort: Vreden, Ottensteiner Straße;

Unfallzeit: 15.11.2025, zwischen 13.30 Uhr und 15.30 Uhr;

Einen grauen Opel Zafira angefahren hat ein bislang unbekannter Autofahrer in Vreden. Das Auto stand am Samstagmittag, zwischen 13.30 Uhr und 15.30 Uhr auf dem Parkplatz eines Verbrauchermarktes an der Ottensteiner Straße. Der Unbekannte beschädigte den Opel an der Fahrertür und entfernte sich, ohne seinen gesetzlichen Pflichten nachzukommen. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise erbittet das Verkehrskommissariat in Ahaus unter Tel. (02561) 9260. (sb)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell