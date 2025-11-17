POL-BOR: Erstmeldung: Heiden - Verkehrsunfall auf der Halterner Straße
Heiden (ots)
In Heiden ist es auf der Halterner Straße (L600) zu einem Verkehrsunfall gekommen. Die L600 ist aktuell zwischen dem Kreisverkehr Lembecker Straße und der Straße Drögen Bokelt voll gesperrt. Polizei und Feuerwehr sind derzeit im Einsatz, es wird nachberichtet.
