Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gescher - Pkw beschädigt und geflüchtet

Gescher (ots)

Unfallort: Gescher, Borkener Damm;

Unfallzeit: 15.11.2025, 11.45 Uhr;

Am Samstagvormittag, gegen 11.45 Uhr, kam es auf dem Borkener Damm in Gescher zu einer Unfallflucht. Ein bislang unbekannter Fahrer eines schwarzen Kombis mit BOR-Kennzeichen befuhr die Straße in Richtung L608 und überholte dabei zwei verkehrsbedingt wartende Zeuginnen. Anschließend versuchte er, eine Engstelle zwischen zwei leicht versetzt am Fahrbahnrand geparkten Fahrzeugen zu passieren. Beim Durchfahren der Engstelle touchierte der Kombi-Fahrer einen am rechten Fahrbahnrand abgestellten weißen Ford Transit und beschädigte diesen hinten links in Höhe des Radkastens. Ohne seinen Pflichten nachzukommen, entfernte sich der Fahrer anschließend von der Unfallstelle. Hinweise erbittet das Verkehrskommissariat in Ahaus unter Tel. (02561) 9260. (sb)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell