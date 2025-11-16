PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Borken mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gescher - Pkw beschädigt und geflüchtet

Gescher (ots)

Unfallort: Gescher, Borkener Damm;

Unfallzeit: 15.11.2025, 11.45 Uhr;

Am Samstagvormittag, gegen 11.45 Uhr, kam es auf dem Borkener Damm in Gescher zu einer Unfallflucht. Ein bislang unbekannter Fahrer eines schwarzen Kombis mit BOR-Kennzeichen befuhr die Straße in Richtung L608 und überholte dabei zwei verkehrsbedingt wartende Zeuginnen. Anschließend versuchte er, eine Engstelle zwischen zwei leicht versetzt am Fahrbahnrand geparkten Fahrzeugen zu passieren. Beim Durchfahren der Engstelle touchierte der Kombi-Fahrer einen am rechten Fahrbahnrand abgestellten weißen Ford Transit und beschädigte diesen hinten links in Höhe des Radkastens. Ohne seinen Pflichten nachzukommen, entfernte sich der Fahrer anschließend von der Unfallstelle. Hinweise erbittet das Verkehrskommissariat in Ahaus unter Tel. (02561) 9260. (sb)

Kontakt für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Borken
Sandra Biedermann (sb), Leonie Dreier (ld), Julia Hoffboll (jh),
Markus Hüls (mh), Peter
Lefering (pl), Thorsten Ohm (to), Johanna von Raesfeld (jr)
https://borken.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Borken mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Borken
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Borken
Alle Meldungen Alle
  • 16.11.2025 – 11:02

    POL-BOR: Gronau-Epe - Radfahrer kollidiert mit Pkw und flüchtet

    Gronau (ots) - Unfallort: Gronau-Epe, Klosterstraße; Unfallzeit: 14.11.2025, 17.40 Uhr; Am Freitagabend, gegen 17.40 Uhr, kam es in Gronau-Epe an der Klosterstraße zu einem Verkehrsunfall. Ein unbekannter Radfahrer stieß frontal mit einem verkehrsbedingt wartenden Pkw zusammen. Nach bisherigen Erkenntnissen war der Radfahrer offenbar unaufmerksam und stand vermutlich unter Alkoholeinfluss. Durch den Zusammenstoß zog ...

    mehr
  • 16.11.2025 – 11:00

    POL-BOR: Legden - Unfallflucht begangen

    Legden (ots) - Unfallort: Ledgen, B 474; Unfallzeit: 14.11.2025, 12.40 Uhr; Auf der Fahrt Platten verloren hat ein Autofahrer mit einem Anhänger in Legden. Dazu kam es am Freitagmittag auf der B 474 in Höhe der Einmündung "Der Bastelhof". Herabfallende Dämmplatten beschädigten dabei einen entgegenkommenden weißen Pkw der Marke Chevrolet. Ob der Flüchtige den Unfall bemerkt hat, ist nicht bekannt. Die Polizei bittet ...

    mehr
  • 16.11.2025 – 10:59

    POL-BOR: Vreden - Unfallflucht begangen

    Vreden (ots) - Unfallort: Vreden, Ottensteiner Straße; Unfallzeit: 15.11.2025, zwischen 13.30 Uhr und 15.30 Uhr; Einen grauen Opel Zafira angefahren hat ein bislang unbekannter Autofahrer in Vreden. Das Auto stand am Samstagmittag, zwischen 13.30 Uhr und 15.30 Uhr auf dem Parkplatz eines Verbrauchermarktes an der Ottensteiner Straße. Der Unbekannte beschädigte den Opel an der Fahrertür und entfernte sich, ohne seinen ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren