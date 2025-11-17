POL-BOR: Vreden - Einbruch in Wohnung
Vreden (ots)
Tatort: Vreden, Polstraße;
Tatzeit: zwischen 16.11.2025, 19.00 Uhr und 17.11.2025, 00.00 Uhr;
In eine Wohnung eingedrungen sind bislang unbekannte Täter in Vreden an der Polstraße. Die Einbrecher verschafften sich am Samstagabend zwischen 19.00 Uhr und 00.00 Uhr gewaltsam Zutritt zur Wohnung. Sie entwendeten Bargeld, Schmuck und ein technisches Gerät. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise erbittet das Kriminalkommissariat in Ahaus unter Tel. (02561) 9260. (sb)
Kontakt für Medienvertreter:
Kreispolizeibehörde Borken
Sandra Biedermann (sb), Leonie Dreier (ld), Julia Hoffboll (jh),
Markus Hüls (mh), Peter
Lefering (pl), Thorsten Ohm (to), Johanna von Raesfeld (jr)
