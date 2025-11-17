Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Ahaus - Sechs Pkw mutwillig zerkratzt

Ahaus (ots)

Tatort: Ahaus, Bahnhofstraße / Fürstenstraße / Kreuzstraße / Jutestraße

Tatzeit: zwischen 14.11.2025, 13.00 Uhr und 15.11.2025, 20.00 Uhr;

Zwischen Freitagnachmittag und Samstagabend haben unbekannte Täter in Ahaus insgesamt sechs Fahrzeuge mutwillig beschädigt. An der Bahnhofstraße wurde ein Pkw zerkratzt, an der Fürstenstraße drei weitere. Zudem wurden jeweils ein Auto an der Kreuzstraße sowie an der Jutestraße beschädigt. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise erbittet das Kriminalkommissariat in Ahaus unter Tel. (02561) 9260. (sb)

