Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Heiden - Verkehrsunfall fordert einen Verletzten

Heiden (ots)

Unfallort: Heiden, Halterner Straße/ Drögen Bokelt;

Unfallzeit: 17.11.2025, 10.25 Uhr;

Leichte Verletzungen erlitten hat ein Autofahrer bei einem Verkehrsunfall am Montagmorgen in Heiden. Ein 59-jähriger Mann aus Reken befuhr mit seinem Wagen die Straße Drögen Bokelt und beabsichtigte die Halterner Straße (L600) zu überqueren. Dabei übersah er das Auto eines 56-jährigen Mannes aus Weibersbrunn, der auf der Landstraße in Richtung Reken unterwegs war. Im Kreuzungsbereich stießen die Fahrzeuge zusammen. Rettungskräfte brachten die beiden Fahrzeugführer in ein nahelegendes Krankenhaus. Die Autos waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Für die Dauer der Unfallaufnahme war die Halterner Straße voll gesperrt. (jh)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell