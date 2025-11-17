POL-BOR: Vreden - Seitenscheibe eingeschlagen
Vreden (ots)
Tatort: Vreden, Up de Bookholt;
Tatzeit: zwischen 15.11.2025, 17.30 Uhr und 16.11.2025, 08.30 Uhr;
Einen Pkw mutwillig beschädigt haben Unbekannte in Vreden. Der schwarze Seat hatte zwischen Samstagabend und Sonntagmorgen an der Straße Up de Bookholt in einer Parkbucht gestanden. Dort schlugen die Täter die vordere Scheibe auf der Fahrerseite ein. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise erbittet das Kriminalkommissariat in Ahaus unter Tel. (02561) 9260. (sb)
