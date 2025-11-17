PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Borken mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Vreden - Seitenscheibe eingeschlagen

Vreden (ots)

Tatort: Vreden, Up de Bookholt;

Tatzeit: zwischen 15.11.2025, 17.30 Uhr und 16.11.2025, 08.30 Uhr;

Einen Pkw mutwillig beschädigt haben Unbekannte in Vreden. Der schwarze Seat hatte zwischen Samstagabend und Sonntagmorgen an der Straße Up de Bookholt in einer Parkbucht gestanden. Dort schlugen die Täter die vordere Scheibe auf der Fahrerseite ein. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise erbittet das Kriminalkommissariat in Ahaus unter Tel. (02561) 9260. (sb)

Kontakt für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Borken
Sandra Biedermann (sb), Leonie Dreier (ld), Julia Hoffboll (jh),
Markus Hüls (mh), Peter
Lefering (pl), Thorsten Ohm (to), Johanna von Raesfeld (jr)
Telefon: 02861-900-2222
https://borken.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Borken mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Borken
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Borken
Alle Meldungen Alle
  • 17.11.2025 – 14:27

    POL-BOR: Gronau - Pkw beschädigt und davongefahren

    Gronau (ots) - Unfallort: Gronau, Sonnenstraße; Unfallzeit: 16.11.2025, zwischen 00.00 Uhr und 14.30 Uhr; Einen grauen Audi A4 am hinteren linken Radkasten beschädigt hat ein bislang unbekannter Autofahrer in Gronau. Der Pkw stand in der Nacht zum Sonntag in einer Parkbucht an der Sonnenstraße. Dort beschädigte der Unbekannte den Wagen und entfernte sich von der Unfallörtlichkeit, ohne seinen gesetzlichen Pflichten ...

    mehr
  • 17.11.2025 – 14:21

    POL-BOR: Ahaus - Versuchter Einbruch

    Ahaus (ots) - Tatort: Ahaus, Am Schäfingskamp; Tatzeit: zwischen 15.11.2025, 18.00 Uhr und 16.11.2025, 20.00 Uhr; In eine Wohnung eindringen wollten bislang unbekannte Täter in Ahaus an der Straße Am Schäfingskamp. Zwischen Samstag- und Sonntagabend versuchten die Einbrecher die Wohnungstür aufzuhebeln. Diese hielt dem Versuch jedoch Stand. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise erbittet das Kriminalkommissariat in Ahaus ...

    mehr
  • 17.11.2025 – 14:21

    POL-BOR: Ahaus - Sechs Pkw mutwillig zerkratzt

    Ahaus (ots) - Tatort: Ahaus, Bahnhofstraße / Fürstenstraße / Kreuzstraße / Jutestraße Tatzeit: zwischen 14.11.2025, 13.00 Uhr und 15.11.2025, 20.00 Uhr; Zwischen Freitagnachmittag und Samstagabend haben unbekannte Täter in Ahaus insgesamt sechs Fahrzeuge mutwillig beschädigt. An der Bahnhofstraße wurde ein Pkw zerkratzt, an der Fürstenstraße drei weitere. Zudem wurden jeweils ein Auto an der Kreuzstraße sowie ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren