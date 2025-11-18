PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Velen - Zwei Verletzte nach Verkehrsunfall

Velen (ots)

Unfallort: Velen, B525;

Unfallzeit: 17.11.2025, 13.10 Uhr;

Einen Schwerverletzten und eine leichtverletzte Person forderte ein Verkehrsunfall am Montagmittag in Velen. Ein Mann aus Heiden fuhr mit seinem Auto die B525 in Richtung Südlohn, als er die Kontrolle über sein Fahrzeug verlor. Der 44-Jährige und seine 22-jährige Beifahrerin gerieten zunächst in den Graben und anschließend neben der Fahrbahn zum Stehen. Zum Unfallzeitpunkt zog ein starker Hagelschauer über das Ortsgebiet. Nach der Erstversorgung durch Rettungskräfte flog ein Rettungshubschrauber den Fahrzeugführer in eine Unfallklinik. Nach bisherigen Erkenntnissen verletzte sich der Mann schwer, seine Beifahrerin wurde durch den Unfall leicht verletzt. (jh)

Kontakt für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Borken
Sandra Biedermann (sb), Leonie Dreier (ld), Julia Hoffboll (jh),
Markus Hüls (mh), Peter
Lefering (pl), Thorsten Ohm (to), Johanna von Raesfeld (jr)
https://borken.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell

Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Borken
