Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gronau - Zeugenaufruf nach Verfolgungsfahrt

Gronau (ots)

Tatort: Gronau, Enscheder Straße / Amtsvennweg;

Tatzeit: 15.11.2025, 16:35 Uhr;

Eine Verfolgungsfahrt aus den Niederlanden endete am Samstagnachmittag in Gronau mit der Festnahme eines Porsche-Fahrers: Gegen den Halter lag ein Haftbefehl vor. Der Fahrer entzog sich der Kontrolle der niederländischen Polizeibeamten und flüchtete mit hoher Geschwindigkeit Richtung deutsche Grenze. Auf der Enscheder Straße sowie auf dem Amtsvennweg überholte er mehrfach trotz Gegenverkehrs, sodass entgegenkommende Fahrzeuge an den rechten Fahrbahnrand ausweichen mussten. Die niederländischen Beamten verfolgten ihn mit einem zivilen Streifenwagen. Im Bereich des Deepenkamps verloren sie das Auto zunächst aus den Augen; in Gronau konnte der Mann schließlich festgenommen werden. Die Polizei sucht Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben oder ausweichen mussten. Hinweise erbittet das Verkehrskommissariat in Ahaus unter Tel. (02561) 9260. (sb)

Kontakt für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Borken
Sandra Biedermann (sb), Leonie Dreier (ld), Julia Hoffboll (jh),
Markus Hüls (mh), Peter
Lefering (pl), Thorsten Ohm (to), Johanna von Raesfeld (jr)
https://borken.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell

