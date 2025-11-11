Kreispolizeibehörde Höxter

POL-HX: Mehrere hundert Meter Kupferkabel in Bad Driburg entwendet - Polizei sucht Zeugen

Bad Driburg (ots)

Unbekannte Täter haben in Bad Driburg mehrere hundert Meter Kupferkabel entwendet. Der Diebstahl ereignete sich im Zeitraum zwischen Freitag, 7. November, 14 Uhr, und Montag, 10. November, 8 Uhr. Die Kupferkabel waren in der Straße "Im Wenningsen" gelagert. Der entstandene Gesamtschaden beläuft sich auf etwa 3.000 Euro. Wie die Täter das Material abtransportierten, ist derzeit noch unklar. Die Polizei Höxter hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Hinweise von Zeugen, die im genannten Zeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich der Straße "Im Wenningsen" beobachtet haben. Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 05271 / 962-0 entgegen./rek

