Kreispolizeibehörde Höxter

POL-HX: Leitpfosten aus der Verankerung gerissen - Polizei sucht Zeugen

Brakel (ots)

Unbekannte haben in der Nacht von Samstag auf Sonntag, 8. auf den 9. November, entlang der Bundesstraße 64 bei Brakel mehrere Leitpfosten aus ihren Halterungen gerissen und in angrenzende Felder oder Büsche geworfen. Der betroffene Streckenabschnitt liegt zwischen der sogenannten Schikane bei Hembsen und der Abfahrt in Richtung Erkeln. Zwei der Leitpfosten wurden dabei beschädigt. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 200 Euro geschätzt. Die Polizei Höxter hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen, die in diesem Bereich in der Tatnacht aufgefallen sind. Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 05271 / 962-0 bei der Polizei Höxter zu melden./rek

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Höxter, übermittelt durch news aktuell