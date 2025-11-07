Kreispolizeibehörde Höxter

POL-HX: Pkw-Fahrer ohne Führerschein unterwegs und täuscht falsche Personalien vor

Warburg (ots)

Am Donnerstagabend, 6. November, führten Beamte der Polizeiwache Warburg Geschwindigkeitskontrollen auf der Bundesstraße 7 zwischen Warburg und Ossendorf durch. Gegen 22.10 Uhr stoppten die Einsatzkräfte einen 51-jährigen Warburger mit einem BMW, der mit 128 km/h statt der erlaubten 100 km/h in Richtung Warburg unterwegs war. Bei der anschließenden Kontrolle konnte der Mann weder einen Führerschein noch Ausweisdokumente vorzeigen. Stattdessen gab er mündlich Personalien an, die sich bei einer Überprüfung als falsch herausstellten. Wie sich herausstellte, besitzt der Fahrer derzeit keine gültige Fahrerlaubnis. Diese war ihm bereits zuvor wegen einer Trunkenheitsfahrt entzogen worden. Die Beamtinnen und Beamten untersagten dem Mann die Weiterfahrt. Gegen den 51-Jährigen wurde ein Strafverfahren wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis eingeleitet./rek

