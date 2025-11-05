PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-HX: Verkehrsunfall auf Parkplatz - Polizei sucht beschädigtes Fahrzeug und Zeugin

Bad Driburg (ots)

Am Mittwoch, den 29. Oktober, kam es auf einem Parkplatz an der Straße "Am Katzohlbach" in Bad Driburg zu einem Verkehrsunfall. Das beschädigte Fahrzeug entfernte sich anschließend vom Unfallort. Gegen 11.45 Uhr versuchte eine 63-jährige Bad Driburgerin, mit einem Ford in eine Parklücke einzuparken. Nach derzeitigem Ermittlungsstand touchierte sie dabei, ohne es zu bemerken, einen geparkten Pkw. Sie brach den Parkvorgang ab und wählte eine andere Parklücke. Eine aufmerksame Zeugin machte die Fahrerin auf den Zusammenstoß aufmerksam. Als die 63-Jährige zu dem ursprünglichen Parkplatz zurückkehrte, war der beschädigte Pkw jedoch nicht mehr vor Ort. Daraufhin suchte die Frau die Polizeiwache auf. Nun suchen die Ermittler sowohl das beschädigte Fahrzeug als auch die Zeugin. Fahrerin bzw. Fahrzeughalterin und Zeugin werden gebeten, sich bei der Polizei unter der Rufnummer 05271/962-0 zu melden./rek

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Höxter
- Presse- und Öffentlichkeitsarbeit -
Bismarckstraße 18
37671 Höxter

Telefon: 05271-962-1520
E-Mail: pressestelle.hoexter@polizei.nrw.de
https://hoexter.polizei.nrw/

Ansprechpartner außerhalb der Bürozeiten:
Leitstelle Polizei Höxter
Telefon: 05271 962 1222

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Höxter

