Kreispolizeibehörde Höxter

POL-HX: Einbruch in Grundschule - Polizei sucht Zeugen

Höxter (ots)

In der Zeit von Samstag, dem 1. November, bis Sonntag, den 2. November, kam es zu einem Einbruch in die Petri Grundschule in Höxter. Unbekannte Täter verschafften sich gewaltsam Zugang zum Gebäude und entwendeten unter anderem einen kleinen Tischkühlschrank der Marke "Red Bull". Die Tatzeit wird auf den Zeitraum zwischen Samstag, 1. November, 10 Uhr und Sonntag, 2. November, 12 Uhr geschätzt. Die Polizei sicherte Spuren am Tatort und hat Ermittlungen aufgenommen. Die Polizei Höxter bittet die Bevölkerung um Mithilfe. Wer im oben genannten Zeitraum verdächtige Beobachtungen gemacht hat oder Hinweise auf die Täter geben kann, wird gebeten, sich unter der Telefonnummer 05271/962-0 zu melden./rek

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Höxter, übermittelt durch news aktuell