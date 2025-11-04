PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Höxter

POL-HX: Einbruch in Grundschule - Polizei sucht Zeugen

Höxter (ots)

In der Zeit von Samstag, dem 1. November, bis Sonntag, den 2. November, kam es zu einem Einbruch in die Petri Grundschule in Höxter. Unbekannte Täter verschafften sich gewaltsam Zugang zum Gebäude und entwendeten unter anderem einen kleinen Tischkühlschrank der Marke "Red Bull". Die Tatzeit wird auf den Zeitraum zwischen Samstag, 1. November, 10 Uhr und Sonntag, 2. November, 12 Uhr geschätzt. Die Polizei sicherte Spuren am Tatort und hat Ermittlungen aufgenommen. Die Polizei Höxter bittet die Bevölkerung um Mithilfe. Wer im oben genannten Zeitraum verdächtige Beobachtungen gemacht hat oder Hinweise auf die Täter geben kann, wird gebeten, sich unter der Telefonnummer 05271/962-0 zu melden./rek

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Höxter
- Presse- und Öffentlichkeitsarbeit -
Bismarckstraße 18
37671 Höxter

Telefon: 05271-962-1520
E-Mail: pressestelle.hoexter@polizei.nrw.de
https://hoexter.polizei.nrw/

Ansprechpartner außerhalb der Bürozeiten:
Leitstelle Polizei Höxter
Telefon: 05271 962 1222

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Höxter, übermittelt durch news aktuell

