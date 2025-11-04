PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Höxter mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Kreispolizeibehörde Höxter

POL-HX: Polizei sucht Zeugen nach Wohnungseinbruch

Brakel (ots)

Am Montag, 3. November, ereignete sich zwischen 17 und 19 Uhr ein Wohnungseinbruch in der Bachstraße in Brakel-Erkeln. Unbekannte Täter verschafften sich gewaltsam Zutritt zu einer Wohnung und entwendeten Wertgegenstände im dreistelligen Bereich. Die Polizei Höxter ist nun auf der Suche nach Zeugen, die Hinweise zu den Tätern oder verdächtigen Beobachtungen rund um die Tatzeit machen können. Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 05271/962-0 bei der Polizei zu melden./rek

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Höxter
- Presse- und Öffentlichkeitsarbeit -
Bismarckstraße 18
37671 Höxter

Telefon: 05271-962-1520
E-Mail: pressestelle.hoexter@polizei.nrw.de
https://hoexter.polizei.nrw/

Ansprechpartner außerhalb der Bürozeiten:
Leitstelle Polizei Höxter
Telefon: 05271 962 1222

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Höxter, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Höxter mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Höxter
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Höxter
Alle Meldungen Alle
  • 04.11.2025 – 10:20

    POL-HX: Auseinandersetzung während der Autofahrt - Polizei ermittelt

    Warburg (ots) - Am Montag, 3. November gegen 11:30 Uhr, kam es während einer Autofahrt zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen einem Mann und einer Frau. Beide Beteiligten erlitten dabei leichte Verletzungen. Die Polizei hat die Ermittlungen in mehreren Fällen aufgenommen. Nach dem derzeitigen Ermittlungsstand saß eine 44-jährige Frau aus Kassel am ...

    mehr
  • 04.11.2025 – 09:00

    POL-HX: Gefährliches Überholmanöver - Polizei sucht wichtigen Zeugen

    Höxter (ots) - Die Polizei Höxter ermittelt derzeit wegen eines verbotenen Kraftfahrzeugrennens, das sich bereits am Mittwoch, 1. Oktober, auf der Corveyer Straße in Höxter-Albaxen ereignet hat. In diesem Zusammenhang suchen die Ermittler nach einem bislang unbekannten Fahrzeugführer, der durch ein riskantes Überholmanöver gefährdet wurde. Gegen 19 Uhr fuhr ein ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren