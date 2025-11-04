Kreispolizeibehörde Höxter

POL-HX: Polizei sucht Zeugen nach Wohnungseinbruch

Brakel (ots)

Am Montag, 3. November, ereignete sich zwischen 17 und 19 Uhr ein Wohnungseinbruch in der Bachstraße in Brakel-Erkeln. Unbekannte Täter verschafften sich gewaltsam Zutritt zu einer Wohnung und entwendeten Wertgegenstände im dreistelligen Bereich. Die Polizei Höxter ist nun auf der Suche nach Zeugen, die Hinweise zu den Tätern oder verdächtigen Beobachtungen rund um die Tatzeit machen können. Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 05271/962-0 bei der Polizei zu melden./rek

