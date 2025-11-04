Kreispolizeibehörde Höxter

POL-HX: Gefährliches Überholmanöver - Polizei sucht wichtigen Zeugen

Höxter (ots)

Die Polizei Höxter ermittelt derzeit wegen eines verbotenen Kraftfahrzeugrennens, das sich bereits am Mittwoch, 1. Oktober, auf der Corveyer Straße in Höxter-Albaxen ereignet hat. In diesem Zusammenhang suchen die Ermittler nach einem bislang unbekannten Fahrzeugführer, der durch ein riskantes Überholmanöver gefährdet wurde. Gegen 19 Uhr fuhr ein 51-jähriger Mann aus Holzminden mit seinem Pkw von Albaxen in Richtung Stahle. Trotz entgegenkommenden Verkehrs überholten drei dunkle Pkw nacheinander das Fahrzeug des 51-Jährigen. Beim letzten Überholvorgang musste ein entgegenkommender Autofahrer stark abbremsen und ausweichen, um einen Frontalzusammenstoß zu verhindern. Bei dem entgegenkommenden Fahrzeug könnte es sich um einen weißen Fiat Panda gehandelt haben. Der Fahrer oder weitere Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich bei der Polizei Höxter unter der Telefonnummer 05271/962-0 zu melden./rek

