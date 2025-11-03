Kreispolizeibehörde Höxter

POL-HX: Pkw überfährt Kreisverkehr - Fahrer verletzt sich leicht

Steinheim (ots)

Am Samstag, 1. November, kam es am Kreisverkehr in Steinheim zu einem Verkehrsunfall mit erheblichem Sachschaden. Gegen 20:30 Uhr befuhr ein 41-Jähriger aus Paderborn mit seinem Audi die Bundesstraße 252 von Blomberg in Fahrtrichtung Steinheim. Aus bisher ungeklärter Ursache geriet der Fahrzeugführer mit seinem Pkw auf die Zufahrtinsel des Kreisverkehrs und beschädigte mehrere Verkehrsschilder. Anschließend überfuhr er den Kreisverkehr über die Hauptinsel und kam dahinter zum Stehen. Der Fahrzeugführer erlitt leichte Verletzungen kam mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus. Dieses konnte er nach ambulanter Behandlung wieder verlassen. Der Audi wurde stark beschädigt und war nicht mehr fahrbereit. Der Sachschaden beläuft sich nach ersten Schätzungen auf circa 35.000 Euro. Während der Unfallaufnahme war die Fahrbahn zeitweise gesperrt. /grö

