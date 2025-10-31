Kreispolizeibehörde Höxter

POL-HX: Aus umgeworfenen Mülltonnen Verkehrshindernis gebaut

Höxter (ots)

Wegen eines gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr ermittelt das Verkehrskommissariat der Kreispolizeibehörde Höxter und bittet um Zeugenhinweise.

In der Nacht zu Mittwoch, 29. Oktober, sind im Bereich der Brenkhäuser Straße, Kreuzung Godelheimer Straße, insgesamt vier Mülltonnen umgeworfen und auf die Straße gerollt worden. Drei der Tonnen wurden so aneinandergereiht, dass sie auf der Fahrbahn eine Barriere bildeten. Die Tonnen wurden gegen 1 Uhr bemerkt, der Polizei gemeldet und zur Seite geräumt, bevor es zu einem Unfall kommen konnte.

Außerdem wurden in derselben Nacht die Scheiben des Wartehäuschens der Bushaltestelle "Lärchenweg" sowie eines Informationsschilds an der Kreuzung Brenkhäuser Straße/Lärchenweg zertrümmert.

Die Polizei bittet um Hinweise von möglichen Zeugen unter der Telefonnummer 05271/962-0. /nig

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Höxter, übermittelt durch news aktuell