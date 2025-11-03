Kreispolizeibehörde Höxter

POL-HX: Betrunkener Pkw-Fahrer fährt Fußgänger an und flüchtet - Führerschein beschlagnahmt

Bad Driburg (ots)

Am Freitag, den 31. Oktober, kam es in der Freiherr-von-Stein-Straße in Bad Driburg zu einem Verkehrsunfall. Ein alkoholisierter 58-jähriger Bad Driburger fuhr mit seinem Pkw gegen einen Fußgänger und flüchtete. Gegen 22 Uhr beobachtete ein 32-Jähriger aus Bochum, wie zwei männliche Personen in einen Opel stiegen und beabsichtigen, loszufahren. Zuvor hielten sich diese in einer anliegenden Gaststätte auf und konsumierten alkoholische Getränke. Nach ersten Aussagen versuchte der Bochumer, das Fahrzeug zu stoppen, indem er sich mittig auf die Fahrbahn stellte. Der 58-Jährige hielt jedoch nicht an, sondern fuhr an dem Mann vorbei. Dabei touchierte er den 32-Jährigen, sodass dieser zu Fall kam. Dabei erlitt der Fußgänger leichte Verletzungen. Das Fahrzeug entfernte sich vom Unfallort. Da es Hinweise auf den Unfallverursacher gab, suchten die eingesetzten Beamten die Wohnanschrift des Fahrzeugführers auf. Dort öffnete der Bad Driburger jedoch nicht die Tür, sodass diese nach Anordnung der Staatsanwaltschaft Paderborn unter Hinzuziehung der Feuerwehr geöffnet wurde. Dem Fahrzeugführer wurden aufgrund seiner Alkoholisierung zwei Blutproben entnommen. Der Führerschein wurde beschlagnahmt. Der Fußgänger wurde vor Ort ärztlich behandelt./grö

