PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Höxter mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Kreispolizeibehörde Höxter

POL-HX: Betrunkener Pkw-Fahrer fährt Fußgänger an und flüchtet - Führerschein beschlagnahmt

Bad Driburg (ots)

Am Freitag, den 31. Oktober, kam es in der Freiherr-von-Stein-Straße in Bad Driburg zu einem Verkehrsunfall. Ein alkoholisierter 58-jähriger Bad Driburger fuhr mit seinem Pkw gegen einen Fußgänger und flüchtete. Gegen 22 Uhr beobachtete ein 32-Jähriger aus Bochum, wie zwei männliche Personen in einen Opel stiegen und beabsichtigen, loszufahren. Zuvor hielten sich diese in einer anliegenden Gaststätte auf und konsumierten alkoholische Getränke. Nach ersten Aussagen versuchte der Bochumer, das Fahrzeug zu stoppen, indem er sich mittig auf die Fahrbahn stellte. Der 58-Jährige hielt jedoch nicht an, sondern fuhr an dem Mann vorbei. Dabei touchierte er den 32-Jährigen, sodass dieser zu Fall kam. Dabei erlitt der Fußgänger leichte Verletzungen. Das Fahrzeug entfernte sich vom Unfallort. Da es Hinweise auf den Unfallverursacher gab, suchten die eingesetzten Beamten die Wohnanschrift des Fahrzeugführers auf. Dort öffnete der Bad Driburger jedoch nicht die Tür, sodass diese nach Anordnung der Staatsanwaltschaft Paderborn unter Hinzuziehung der Feuerwehr geöffnet wurde. Dem Fahrzeugführer wurden aufgrund seiner Alkoholisierung zwei Blutproben entnommen. Der Führerschein wurde beschlagnahmt. Der Fußgänger wurde vor Ort ärztlich behandelt./grö

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Höxter
- Presse- und Öffentlichkeitsarbeit -
Bismarckstraße 18
37671 Höxter

Telefon: 05271-962-1520
E-Mail: pressestelle.hoexter@polizei.nrw.de
https://hoexter.polizei.nrw/

Ansprechpartner außerhalb der Bürozeiten:
Leitstelle Polizei Höxter
Telefon: 05271 962 1222

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Höxter, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Höxter mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Höxter
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Höxter
Alle Meldungen Alle
  • 31.10.2025 – 15:41

    POL-HX: Aus umgeworfenen Mülltonnen Verkehrshindernis gebaut

    Höxter (ots) - Wegen eines gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr ermittelt das Verkehrskommissariat der Kreispolizeibehörde Höxter und bittet um Zeugenhinweise. In der Nacht zu Mittwoch, 29. Oktober, sind im Bereich der Brenkhäuser Straße, Kreuzung Godelheimer Straße, insgesamt vier Mülltonnen umgeworfen und auf die Straße gerollt worden. Drei der ...

    mehr
  • 31.10.2025 – 14:49

    POL-HX: Geldbörse auf Parkplatz geraubt

    Brakel (ots) - Auf dem Parkplatz eines Einkaufsmarktes an der Warburger Straße in Brakel ist einem Mann die Geldbörse aus der Hand gerissen und gestohlen worden. Der Täter konnte unerkannt flüchten. Am Donnerstag, 30. Oktober, packte ein 74-Jähriger gegen 13.30 Uhr seine Einkäufe auf sein Fahrrad, das an den Fahrradständern des Discounters abgestellt war. Seine Geldbörse hielt er währenddessen in der Hand. ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren