Kreispolizeibehörde Höxter

POL-HX: Drei Temposünder in den späten Abendstunden - Motorradfahrer ohne Führerschein unterwegs

Höxter (ots)

Auf der Bundesstraße 64 zwischen Ottbergen und Godelheim konnte die Polizei in den späten Abendstunden am Montag, 3. November, in kürzester Zeit gleich drei Tempoverstöße feststellen.

Zunächst befuhr um 22.50 Uhr ein 19-Jähriger aus dem Kreis Lippe die B 64 in Fahrtrichtung Godelheim. In der 70er Zone vor dem Ortseingang Godelheim konnte er mit einer Geschwindigkeit von 147 km/h gemessen werden, also mehr als doppelt so schnell wie erlaubt. Dieser Verkehrsverstoß zieht für den Lipper ein Bußgeld von 600 Euro sowie ein Fahrverbot von zwei Monaten nach sich. Offenbar hatte er vorher noch ein anderes Fahrzeug innerhalb der 70er Zone überholt, das wird zusätzlich überprüft.

Um 23.15 Uhr konnte ein 55-Jähriger aus dem Kreis Paderborn mit 119 km/h bei erlaubten 70 km/h gemessen und angehalten werden. Bei der Überprüfung stellten die Beamten fest, dass er verbotenerweise eine Blitzer-Warn-App nutzte.

Keine zwei Minuten später ging der Polizei der nächste Temposünder ins Netz. Ein 24-jähriger Motorradfahrer aus Brakel war mit einer Geschwindigkeit von 110 km/h unterwegs. Es blieb jedoch nicht nur bei der Geschwindigkeitsüberschreitung, denn den Beamten fiel während der Kontrolle auf, dass der Brakeler nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis war. Daher wurde ein Strafverfahren eingeleitet. Sein Motorrad musste er vor Ort stehen lassen. /grö

