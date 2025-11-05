PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Höxter mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Kreispolizeibehörde Höxter

POL-HX: Bewohner überrascht Einbrecher im Haus
Fahndung mit Hubschrauber

Höxter (ots)

Ein Bewohner eines Hauses in Höxter-Godelheim hat zwei Einbrecher überrascht. Sie bedrohten ihn und ergriffen dann die Flucht mit Beute in unbekannter Höhe.

Der 70-Jährige Bewohner hatte sein Haus im Wohngebiet "Marbeke" am Dienstag, 4. November, zunächst in den frühen Abendstunden verlassen. Als er um 20.45 Uhr zurückkehrte, stand er zwei maskierten Einbrechern gegenüber, die zuvor gewaltsam in seine Wohnung eingedrungen waren. Die beiden Männer bedrohten ihn, ergriffen aber dann die Flucht. Sie erbeuteten dabei nach ersten Erkenntnissen Schmuck und Bargeld in noch unbekannter Höhe.

Im Rahmen der unverzüglich eingeleiteten Fahndung setzte die Polizei unter anderem den Polizeihubschrauber "Hummel" ein, der über Godelheim und den umliegenden Bereichen kreiste, um die flüchtigen Einbrecher aufzuspüren. Die Fahndungsmaßnahmen wurden im Laufe der Nacht allerdings zunächst ohne Ergebnis eingestellt. Die Ermittlungen zu dem Vorfall laufen weiter. In diesem Zusammenhang sucht die Polizei nach Zeugen, die womöglich verdächtige Personen oder Fahrzeuge bemerkt haben. Hinweise unter Telefon 05271/962-0. /nig

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Höxter
- Presse- und Öffentlichkeitsarbeit -
Bismarckstraße 18
37671 Höxter

Telefon: 05271 / 962 -1521
E-Mail: pressestelle.hoexter@polizei.nrw.de
https://hoexter.polizei.nrw/

Ansprechpartner außerhalb der Bürozeiten:
Leitstelle Polizei Höxter
Telefon: 05271 962 1222

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Höxter, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Höxter mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Höxter
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Höxter
Alle Meldungen Alle
  • 04.11.2025 – 13:23

    POL-HX: Einbruch in Grundschule - Polizei sucht Zeugen

    Höxter (ots) - In der Zeit von Samstag, dem 1. November, bis Sonntag, den 2. November, kam es zu einem Einbruch in die Petri Grundschule in Höxter. Unbekannte Täter verschafften sich gewaltsam Zugang zum Gebäude und entwendeten unter anderem einen kleinen Tischkühlschrank der Marke "Red Bull". Die Tatzeit wird auf den Zeitraum zwischen Samstag, 1. November, 10 Uhr und Sonntag, 2. November, 12 Uhr geschätzt. Die ...

    mehr
  • 04.11.2025 – 12:12

    POL-HX: Polizei sucht Zeugen nach Wohnungseinbruch

    Brakel (ots) - Am Montag, 3. November, ereignete sich zwischen 17 und 19 Uhr ein Wohnungseinbruch in der Bachstraße in Brakel-Erkeln. Unbekannte Täter verschafften sich gewaltsam Zutritt zu einer Wohnung und entwendeten Wertgegenstände im dreistelligen Bereich. Die Polizei Höxter ist nun auf der Suche nach Zeugen, die Hinweise zu den Tätern oder verdächtigen Beobachtungen rund um die Tatzeit machen können. Zeugen ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren