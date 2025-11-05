Kreispolizeibehörde Höxter

POL-HX: Bewohner überrascht Einbrecher im Haus

Fahndung mit Hubschrauber

Höxter (ots)

Ein Bewohner eines Hauses in Höxter-Godelheim hat zwei Einbrecher überrascht. Sie bedrohten ihn und ergriffen dann die Flucht mit Beute in unbekannter Höhe.

Der 70-Jährige Bewohner hatte sein Haus im Wohngebiet "Marbeke" am Dienstag, 4. November, zunächst in den frühen Abendstunden verlassen. Als er um 20.45 Uhr zurückkehrte, stand er zwei maskierten Einbrechern gegenüber, die zuvor gewaltsam in seine Wohnung eingedrungen waren. Die beiden Männer bedrohten ihn, ergriffen aber dann die Flucht. Sie erbeuteten dabei nach ersten Erkenntnissen Schmuck und Bargeld in noch unbekannter Höhe.

Im Rahmen der unverzüglich eingeleiteten Fahndung setzte die Polizei unter anderem den Polizeihubschrauber "Hummel" ein, der über Godelheim und den umliegenden Bereichen kreiste, um die flüchtigen Einbrecher aufzuspüren. Die Fahndungsmaßnahmen wurden im Laufe der Nacht allerdings zunächst ohne Ergebnis eingestellt. Die Ermittlungen zu dem Vorfall laufen weiter. In diesem Zusammenhang sucht die Polizei nach Zeugen, die womöglich verdächtige Personen oder Fahrzeuge bemerkt haben. Hinweise unter Telefon 05271/962-0. /nig

