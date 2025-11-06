PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Höxter

POL-HX: Neuer Bezirksdienstbeamter in Steinheim Polizeioberkommissar Stefan Tewes verstärkt den Bezirksdienst

Steinheim (ots)

Polizeioberkommissar Stefan Tewes ist seit September neuer Bezirksdienstbeamter in Steinheim. Gemeinsam mit seinem Kollegen Polizeihauptkommissar Thomas Engel steht er den Bürgerinnen und Bürgern aus Steinheim sowie den umliegenden Ortschaften als Ansprechpartner zur Verfügung.

Der Bezirksdienst ist in der Emmerstraße 8 in Steinheim untergebracht. Dort können Bürgerinnen und Bürger persönliche Gesprächstermine nach telefonischer Vereinbarung wahrnehmen.

Termine können unter den Telefonnummern 05271/962-0 oder 05233/8500 vereinbart werden./rek

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Höxter
- Presse- und Öffentlichkeitsarbeit -
Bismarckstraße 18
37671 Höxter

Telefon: 05271-962-1520
E-Mail: pressestelle.hoexter@polizei.nrw.de
https://hoexter.polizei.nrw/

Ansprechpartner außerhalb der Bürozeiten:
Leitstelle Polizei Höxter
Telefon: 05271 962 1222

