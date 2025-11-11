PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Höxter mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Kreispolizeibehörde Höxter

POL-HX: Deutliche Geschwindigkeitsüberschreitung auf der B 7 - Fahrer droht Fahrverbot

Warburg (ots)

Polizeibeamte der Polizeiwache Warburg führten am Samstagabend, 8. November, auf der Bundesstraße 7 zwischen Warburg und Ossendorf eine Geschwindigkeitskontrolle durch. Gegen 23:55 Uhr wurde in Fahrtrichtung Ossendorf ein Mercedes mit einem 39-jährigen Warburger am Steuer gemessen. Nach Abzug der Toleranz ergab sich eine Geschwindigkeit von 165 km/h - bei erlaubten 100 km/h. Den Fahrer erwartet nun ein Bußgeld in Höhe von 600 Euro sowie ein zweimonatiges Fahrverbot./rek

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Höxter
- Presse- und Öffentlichkeitsarbeit -
Bismarckstraße 18
37671 Höxter

Telefon: 05271-962-1520
E-Mail: pressestelle.hoexter@polizei.nrw.de
https://hoexter.polizei.nrw/

Ansprechpartner außerhalb der Bürozeiten:
Leitstelle Polizei Höxter
Telefon: 05271 962 1222

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Höxter, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Höxter mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Höxter
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Höxter
Alle Meldungen Alle
  • 10.11.2025 – 13:52

    POL-HX: Leitpfosten aus der Verankerung gerissen - Polizei sucht Zeugen

    Brakel (ots) - Unbekannte haben in der Nacht von Samstag auf Sonntag, 8. auf den 9. November, entlang der Bundesstraße 64 bei Brakel mehrere Leitpfosten aus ihren Halterungen gerissen und in angrenzende Felder oder Büsche geworfen. Der betroffene Streckenabschnitt liegt zwischen der sogenannten Schikane bei Hembsen und der Abfahrt in Richtung Erkeln. Zwei der ...

    mehr
  • 07.11.2025 – 11:27

    POL-HX: Pkw-Fahrer ohne Führerschein unterwegs und täuscht falsche Personalien vor

    Warburg (ots) - Am Donnerstagabend, 6. November, führten Beamte der Polizeiwache Warburg Geschwindigkeitskontrollen auf der Bundesstraße 7 zwischen Warburg und Ossendorf durch. Gegen 22.10 Uhr stoppten die Einsatzkräfte einen 51-jährigen Warburger mit einem BMW, der mit 128 km/h statt der erlaubten 100 km/h in Richtung Warburg unterwegs war. Bei der anschließenden ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren