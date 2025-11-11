POL-HX: Deutliche Geschwindigkeitsüberschreitung auf der B 7 - Fahrer droht Fahrverbot
Warburg (ots)
Polizeibeamte der Polizeiwache Warburg führten am Samstagabend, 8. November, auf der Bundesstraße 7 zwischen Warburg und Ossendorf eine Geschwindigkeitskontrolle durch. Gegen 23:55 Uhr wurde in Fahrtrichtung Ossendorf ein Mercedes mit einem 39-jährigen Warburger am Steuer gemessen. Nach Abzug der Toleranz ergab sich eine Geschwindigkeit von 165 km/h - bei erlaubten 100 km/h. Den Fahrer erwartet nun ein Bußgeld in Höhe von 600 Euro sowie ein zweimonatiges Fahrverbot./rek
