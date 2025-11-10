POL-HX: Zwei Verletzte nach Verkehrsunfall
Bad Driburg (ots)
Zwei Pkw waren am Sonntagabend, 9. November, gegen 18.15 Uhr an einem Verkehrsunfall auf der Bundesstraße 64 bei Bad Driburg beteiligt. Ein 18-jähriger Fahrer aus Brakel war mit einem VW Golf von Brakel in Richtung Paderborn unterwegs. In seinem Fahrzeug saß eine 13-jährige Mitfahrerin. An der Einmündung zur Landesstraße 954 beabsichtigte der junge Fahrer, nach links abzubiegen. Nach ersten Erkenntnissen übersah er dabei einen entgegenkommenden Honda, der mit einem 50-jährigen Fahrer, einer 51-jährigen Beifahrerin sowie einem 13-jährigen Jungen besetzt war. Im Einmündungsbereich kam es zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge. Die 13-jährige Mitfahrerin im Golf sowie die 50-jährige Beifahrerin des Honda erlitten leichte Verletzungen. Alle Beteiligten stammen aus Brakel und wurden vorsorglich in ein Krankenhaus gebracht. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 4.000 Euro geschätzt./rek
Rückfragen bitte an:
Kreispolizeibehörde Höxter
- Presse- und Öffentlichkeitsarbeit -
Bismarckstraße 18
37671 Höxter
Telefon: 05271-962-1520
E-Mail: pressestelle.hoexter@polizei.nrw.de
https://hoexter.polizei.nrw/
Ansprechpartner außerhalb der Bürozeiten:
Leitstelle Polizei Höxter
Telefon: 05271 962 1222
Original-Content von: Kreispolizeibehörde Höxter, übermittelt durch news aktuell