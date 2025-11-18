POL-BOR: Ahaus-Alstätte - Diebstahl aus Pkw
Ahaus (ots)
Tatort: Ahaus-Alstätte, Schmäinghook;
Tatzeit: zwischen 13.11.2025, 20.00 Uhr und 14.11.2025, 00.30 Uhr;
Eine Kamera und ein Fernglas aus einem geparkten Pkw gestohlen haben bislang unbekannte Täter in Ahaus-Alstätte. Dazu kam es in der Nacht zum Freitag an der Straße Schmäinghook. Die Unbekannten gelangten auf unbekannte Weise in das Auto und entwendeten die genannten Gegenstände. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise erbittet das Kriminalkommissariat in Ahaus unter Tel. (02561) 9260. (sb)
Kontakt für Medienvertreter:
Kreispolizeibehörde Borken
Sandra Biedermann (sb), Leonie Dreier (ld), Julia Hoffboll (jh),
Markus Hüls (mh), Peter
Lefering (pl), Thorsten Ohm (to), Johanna von Raesfeld (jr)
https://borken.polizei.nrw
Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell