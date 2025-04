Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Räuberischer Diebstahl in Drogeriemarkt - Täter flüchtet

Siegburg (ots)

Um mutmaßlich im Besitz seiner Beute zu bleiben, stieß ein unbekannter Mann eine 21-jährige Mitarbeiterin eines Drogeriemarktes an der Holzgasse in Siegburg zur Seite und flüchtete in unbekannte Richtung.

Nach Zeugenangaben betrat der Unbekannte am Samstag (12. April) gegen 18:30 Uhr das Geschäft und begab sich in die Kosmetikabteilung. Dort steckte er Waren in einem Gesamtwert von rund 1.000 Euro in eine Tüte. Nachdem er den Kassenbereich passiert hatte, ohne die Kosmetikartikel vorher zu bezahlen, wurde er von der 21-Jährigen auf den Diebstahl angesprochen.

Wortlos habe er die junge Mitarbeiterin zur Seite gestoßen und sei zu Fuß in unbekannte Richtung geflüchtet. Die 21-Jährige wurde dabei nicht verletzt.

Trotz Fahndungsmaßnahmen konnte der Tatverdächtige unerkannt entkommen. Er kann wie folgt beschrieben werden:

Er ist etwa 45 bis 55 Jahre alt, circa 180 cm groß, hat eine Halbglatze und eine schlanke Statur. Bekleidet war er mit einer dunklen Jacke mit weißen Streifen an den Armen, einer dunklen Jeans und dunklen Schuhen.

Wer Angaben zu dem Unbekannten machen kann, setzt sich bitte mit der Polizei unter 02241 541-3121 in Verbindung. (Re)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis, übermittelt durch news aktuell