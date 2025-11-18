Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Vreden - Kupferdiebe durchbrechen Wand mit Transporter

Vreden (ots)

Tatort: Vreden, Max-Planck-Straße;

Tatzeit: zwischen 15.11.2025, 12.00 Uhr und 17.11.2025, 05.30 Uhr;

Am vergangenen Wochenende kam es in Vreden zu einem Einbruch in ein Firmengebäude an der Max-Planck-Straße. Die Einbrecher öffneten zunächst gewaltsam ein Metalltor und gelangten so in das Innere des Gebäudes. Anschließend rammten sie mit einem Firmenfahrzeug die Wand einer benachbarten Firma, um sich weiteren Zugang zu verschaffen. Dabei wurden sowohl die Wand als auch das Fahrzeug in Mitleidenschaft gezogen. In der weiteren Halle standen weitere Fahrzeuge, die durch die Täter beschädigt wurden. Die Unbekannten entwendeten rund eine Tonne Kupfer. Zum Verladen nutzten sie einen auf dem Gelände befindlichen Gabelstapler und luden das Diebesgut anschließend auf einen ebenfalls gestohlenen Transporter, mit dem sie flüchteten. Bei dem entwendeten Fahrzeug handelt es sich um einen Mercedes-Benz Sprinter mit BOR-Kennzeichen. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise erbittet das Kriminalkommissariat in Ahaus unter Tel. (02561) 9260. (sb)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell