POL-BOR: Gronau - Unfallflucht begangen
Gronau (ots)
Unfallort: Gronau, Schöttelkotter Damm;
Unfallzeit: 17.11.2025, zwischen 14.45 Uhr und 15.30 Uhr;
Einen grauen VW Passat angefahren hat ein bislang unbekannter Autofahrer in Gronau. Das Auto stand Montagnachmittag, zwischen 14.45 Uhr und 15.30 Uhr auf einem Wanderparkplatz an der Straße Schöttelkotter Damm. Der Flüchtige beschädigte das Fahrzeug an der Fahrerseite und entfernte sich, ohne seinen gesetzlichen Pflichten nachzukommen. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise erbittet das Verkehrskommissariat in Ahaus unter Tel. (02561) 9260. (sb)
