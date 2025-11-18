PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Borken - Verkehrsunfall nach medizinischem Notfall

Borken (ots)

Unfallort: Borken, Butenwall;

Unfallzeit: 17.11.2025, 15.50 Uhr;

Einen medizinischen Notfall erlitten hat ein 68-jähriger Autofahrer am Montagabend in Borken. Der Mann aus Rhede fuhr mit seinem Wagen auf der Straße Butenwall in Richtung Weseler Landstraße, als er sein Bewusstsein verlor und nach rechts von der Fahrbahn abkam. Dabei stieß er gegen drei parkende Fahrzeuge und beschädigte sie. Ursächlich für den Verkehrsunfall ist nach aktuellem Erkenntnisstand ein medizinischer Notfall. Der 68 Jahre alte Mann verstarb im Krankenhaus. Seine 66-jährige Beifahrerin wurde bei dem Unfall leicht verletzt. (jh)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell

Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Borken
