POL-BOR: Reken - Hochwertiger Schmuck und Silberbesteck entwendet

Borken (ots) - Unfallort: Borken, Butenwall; Unfallzeit: 17.11.2025, 15.50 Uhr; Einen medizinischen Notfall erlitten hat ein 68-jähriger Autofahrer am Montagabend in Borken. Der Mann aus Rhede fuhr mit seinem Wagen auf der Straße Butenwall in Richtung Weseler Landstraße, als er sein Bewusstsein verlor und nach rechts von der Fahrbahn abkam. Dabei stieß er gegen drei parkende Fahrzeuge und beschädigte sie. Ursächlich ...

