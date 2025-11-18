POL-BOR: Reken - Hochwertiger Schmuck und Silberbesteck entwendet
Reken (ots)
Tatort: Reken, Hubertustal;
Tatzeit: 17.11.2025, zwischen 17.30 Uhr und 22.30 Uhr;
Hochwertigen Schmuck und Silberbesteck entwendet haben bislang unbekannte Täter in Reken. Die Einbrecher verschafften sich am Montagabend zwischen 17.30 Uhr und 22.30 Uhr gewaltsam Zutritt zum Haus. Im Innern durchwühlten sie sämtliche Schubladen und Schränke und entwendeten hochwertigen Schmuck und Silberbesteck. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat in Borken unter Tel. (02861) 9000 entgegen. (jh)
Kontakt für Medienvertreter:
Kreispolizeibehörde Borken
Sandra Biedermann (sb), Leonie Dreier (ld), Julia Hoffboll (jh),
Markus Hüls (mh), Peter
Lefering (pl), Thorsten Ohm (to), Johanna von Raesfeld (jr)
https://borken.polizei.nrw
Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell