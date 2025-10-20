Freiwillige Feuerwehr Bad Segeberg

FW Bad Segeberg: Tag der offenen Tore bei der Freiwilligen Feuerwehr Bad Segeberg

Bild-Infos

Download

3 weitere Medieninhalte

Bad Segeberg (ots)

Am Sonntag, den 2. November, öffnet die Freiwillige Feuerwehr Bad Segeberg für Groß und Klein, Jung und Alt die Tore ihres neuen Feuerwehrhauses an der B 206.

Nachdem im September 2022 der Spatenstich erfolgte, konnte am 12. August 2025 der Umzug in den Neubau vollzogen werden. Seitdem rücken die ehrenamtlichen Einsatzkräfte vom 1. Bauabschnitt aus. Diesen möchte die Feuerwehr nun der interessierten Öffentlichkeit im Rahmen eines "Tag der offenen Tore" präsentieren.

Neben einem Kinderprogramm und einer Fahrzeugschau werden auch Führungen durch das neue Feuerwehrhaus angeboten. Für das leibliche Wohl ist selbstverständlich gesorgt. Auch der Förderverein wird vor Ort sein.

Die Veranstaltung findet parallel zum verkaufsoffenen Sonntag in der Zeit von 12:00 bis 17:00 Uhr statt. Nach einem gemütlichen Herbstbummel durch die Innenstadt lohnt sich also ein Besuch bei der Feuerwehr, um einen Blick hinter die Kulissen des neuen Gebäudes zu werfen.

Parkmöglichkeiten stehen in der Innenstadt sowie auf dem großen Parkplatz der Firma Möbel Kraft beim Bahnübergang Hamburger Straße zur Verfügung. Aufgrund der Bauarbeiten für den zweiten Bauabschnitt können derzeit keine Parkplätze direkt am Feuerwehrhaus angeboten werden.

Die Kameradinnen und Kameraden freuen sich auf zahlreiche Besucher.

112% bei Tag und Nacht - mit Sicherheit

Original-Content von: Freiwillige Feuerwehr Bad Segeberg, übermittelt durch news aktuell