Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Stadt Delmenhorst: Zeugenaufruf nach Verkehrsunfall mit hohem Sachschaden

Delmenhorst (ots)

Durch einen Verkehrsunfall in Delmenhorst ist am Montag, 29. September 2025, gegen 17:20 Uhr, hoher Sachschaden entstanden. Weil sich der Verursacher vom Unfallort entfernte, sucht die Polizei nach Zeugen.

Zur Unfallzeit war ein 24-jähriger Delmenhorster mit einem Kleintransporter auf dem Schutterdamm in Richtung Adelheider Straße unterwegs. Im Kurvenbereich in Höhe des Hochwasserrückhaltebeckens kam ihm ein Auto entgegen, dessen Fahrer gegen das Rechtsfahrgebot verstieß und folglich mit dem Kleintransporter des 24-Jährigen kollidierte. Es entstanden Schäden in Höhe von ungefähr 7.500 Euro.

Trotz des doch recht massiven Zusammenstoßes setzte der Unfallverursacher die Fahrt fort und entfernte sich in Richtung Delmestraße. Sein Auto wurde als grauer SUV - möglicherweise vom Hersteller VW - beschrieben. Wer ein entsprechendes Fahrzeug mit auffälligen Schäden an der Front gesehen hat, wird gebeten, unter 04221/1559-0 Kontakt mit der Polizei Delmenhorst aufzunehmen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell