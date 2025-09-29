Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Autobahnpolizei Ahlhorn: Schwerer Verkehrsunfall auf der Autobahn 1 in Stuhr

Delmenhorst (ots)

Bei einem Verkehrsunfall auf der Autobahn 1 in Stuhr hat ein Mann am Montag, 29. September 2025, gegen 15:10 Uhr, schwere Verletzungen erlitten.

Zur Unfallzeit staute sich der Verkehr auf der Richtungsfahrbahn Hamburg zwischen dem Dreieck Stuhr und der Anschlussstelle Brinkum. Ein 56-jähriger Mann aus Polen befuhr mit einem Sattelzug dieses Teilstück der Autobahn und näherte sich mit geringer Geschwindigkeit und eingeschaltetem Warnblinklicht dem Stauende. Ihm folgte ein 42-jähriger Mann aus Hamburg mit einem Kleintransporter, der die Situation zu spät erkannte. Trotz eingeleiteter Gefahrenbremsung fuhr er mit dem Transporter unter den Sattelanhänger und wurde eingeklemmt. 35 Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehren aus Groß Mackenstedt und Brinkum rückten aus, um den Mann aus der Fahrerkabine zu befreien. Der schwer verletzte 42-Jährige - Lebensgefahr konnte nicht gänzlich ausgeschlossen werden - wurde schon währenddessen notärztlich versorgt und schließlich mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gefahren.

Am Kleintransporter entstand wirtschaftlicher Totalschaden. Ein Abschleppunternehmen musste verständigt werden. Der Sattelanhänger konnte noch bis zur Anschlussstelle Brinkum gezogen und dort abgestellt werden. Insgesamt wurden die Schäden auf etwa 25.000 Euro beziffert.

Nach dem Unfall war die Autobahn in Richtung Hamburg zunächst voll gesperrt. Nach dem Abschluss der Rettungsmaßnahmen konnte der Verkehr über den linken Fahrstreifen an der Unfallstelle vorbeigeführt werden. Die vollständige Freigabe der Fahrbahn erfolgt um 18:30 Uhr.

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell