Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Wesermarsch: Verkehrsunfall mit hohem Sachschaden auf der B212 in Stadland

Delmenhorst (ots)

Durch einen Auffahrunfall auf der B212 in Stadland ist am Montag, 29. September 2025, gegen 14:30 Uhr, eine Beifahrerin leicht verletzt worden. Es entstanden hohe Sachschäden.

Zur Unfallzeit war ein 48-jähriger Braker mit einem Mercedes auf der Bundesstraße in Richtung Brake unterwegs. In Hiddingen musste er im Übergang von zwei auf einen Fahrstreifen aufgrund des dichten Verkehrs bis zum Stillstand abbremsen. Ihm folgte ein 25-jähriger Mann aus Hannover, der seinen Renault ebenfalls stoppen musste. Das erkannte ein 28-Jähriger aus Stadland zu spät, fuhr mit einem Mercedes auf das Heck vom Renault und schob diesen auf den Mercedes des 48-Jährigen.

Nach dem Aufprall klagte die 25-jährige Beifahrerin im Renault über Schmerzen im Oberkörper. Sie wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gefahren. Der Mercedes des Unfallverursachers und der Renault mussten abgeschleppt werden. Es entstanden Schäden in Höhe von ungefähr 12.500 Euro.

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell