POL-DEL: Stadt Delmenhorst: Zwei Personen bei Unfall mit hohem Sachschaden leicht verletzt

Delmenhorst (ots)

Durch einen Verkehrsunfall in Delmenhorst sind am Dienstag, 30. September 2025, gegen 00:15 Uhr, zwei Männer leicht verletzt worden.

Ein 58-jähriger Delmenhorster war mit einem BMW auf der Stedinger Straße in Richtung Norden unterwegs. Beim Durchfahren einer Rechtskurve in Höhe eines Einkaufszentrums kam er aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit nach links von der nassen Fahrbahn ab. Dort prallte der BMW gegen einen Baum, schleuderte über die Fahrbahn und kam schließlich nach dem Überfahren eines Grünstreifens rechts neben der Straße auf dem Gehweg zum Stillstand.

Der 58-Jährige und sein 20-jähriger Beifahrer aus Delmenhorst erlitten leichte Verletzungen. Eine Behandlung durch eine eingetroffene Besatzung eines Rettungswagens lehnten sie aber ab. Der BMW war nicht mehr fahrbereit und wies erhebliche Frontschäden auf, die auf insgesamt mindestens 10.000 Euro beziffert wurden.

