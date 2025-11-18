Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Velen - Stromkabel entwendet

Velen (ots)

Tatort: Velen, Nordvelener Straße;

Tatzeit: zwischen 14.11.2025, 14.15 Uhr und 17.11.2025, 14.15 Uhr;

Über 400 Meter Stromkabel entwendet haben bislang unbekannte Täter am vergangenen Wochenende in Velen. Die Kabel waren bereits verlegt auf einer Baustelle an einer Windkraftanlage an der Nordvelener Straße. Dort entwendeten die Unbekannten zwischen Freitagnachmittag und Montagnachmittag zwei Kabelstränge von knapp 200 Metern.

Wer kann Angaben zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen in dem Bereich machen? Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat in Borken unter Tel. (02861) 9000 entgegen. (jh)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell