Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Velen-Ramsdorf - Versuchter Einbruch in Firmenhalle

Velen (ots)

Tatort: Velen-Ramsdorf, Südring;

Tatzeit: 17.11.2025, 21.30 Uhr;

Zutritt zu einer Firmenhalle verschafften sich zwei bislang unbekannte Täter in Velen-Ramsdorf. Eine Zeugin stellte am Montagabend gegen 21.30 Uhr ein halb geöffnetes Schiebetor an einer Firma am Südring fest. Davor stand ein Pkw mit laufendem Motor und in unmittelbarer Nähe befanden sich zwei Personen mit Taschenlampen. Die zwei Unbekannten flohen fußläufig von der Örtlichkeit, bevor die hinzugerufenen Polizeibeamten eintrafen. Der Volvo mit polnischem Kennzeichen konnte sichergestellt werden. Zum aktuellen Zeitpunkt steht nicht fest, ob etwas entwendet wurde.

Wer hat verdächtige Personen oder das verdächtige Fahrzeug im Bereich Südring in Ramsdorf feststellen können? Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat in Borken unter Tel. (02861) 9000 entgegen. (jh)

Kontakt für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Borken
Sandra Biedermann (sb), Leonie Dreier (ld), Julia Hoffboll (jh),
Markus Hüls (mh), Peter
Lefering (pl), Thorsten Ohm (to), Johanna von Raesfeld (jr)
Telefon: 02861-900-2222
https://borken.polizei.nrw

