Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Ahaus - Fahndung nach vermissten 26-Jährigen

Ahaus (ots)

Vermisst wird seit dem 04.11.2025 ein 26-jähriger Mann aus Ahaus. Zuletzt hatte er sich in seinem häuslichen Umfeld aufgehalten. Der Vermisste ist zirka 1,84 Meter groß und schlank. Er hat eine dunkelbraune Kurzhaarfrisur. Zum Zeitpunkt seines Verschwindens trug er vermutlich eine blaue Jeans, eine schwarze Jacke von Nike und schwarze Schuhe mit weißer Sohle, ebenfalls von der Marke Nike. Der Vermisste ist vermutlich zu Fuß oder mit öffentlichen Verkehrsmitteln unterwegs.

Die Polizei bittet die Öffentlichkeit um Mithilfe: Wer hat den Mann gesehen oder kann Angaben zu dem Aufenthaltsort machen? Hinweise können an jede Polizeidienststelle oder über den Notruf 110 gegeben werden. Link zur Vermisstenfahndung mit Foto: https://polizei.nrw/fahndung/186688 (jh)

Kontakt für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Borken
Sandra Biedermann (sb), Leonie Dreier (ld), Julia Hoffboll (jh),
Markus Hüls (mh), Peter
Lefering (pl), Thorsten Ohm (to), Johanna von Raesfeld (jr)
Telefon: 02861-900-2222
https://borken.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell

