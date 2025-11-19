PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Ahaus - Taschendiebe unterwegs

Ahaus (ots)

Tatort: Ahaus, Coesfelder Straße;

Tatzeit: 17.11.2025, 10.00 Uhr;

Den Einkauf in einem Supermarkt nutzten erneut Diebe im Kreis Borken. Der Kunde eines Verbrauchermarktes in Ahaus war dabei das Ziel. Erst beim Bezahlen an der Kasse bemerkte das Opfer, dass seine Geldbörse fehlte. Zuvor wurde er von einer männlichen Person angerempelt, dabei kam ihm eine weitere weibliche Person verdächtig nah. Die Personen wurden wie folgt beschrieben: männlich, etwa 30 bis 35 Jahre alt, zirka 1,80 Meter groß, er trug schwarze Haare und schwarze Kleidung. Die zweite Person wird beschrieben: weiblich, etwa 25 bis 30 Jahre alt, zirka 1,70 Meter groß, blonde Haare. Sie trug ein weißes Oberteil, eine hellblaue Jacke und eine blaue Jeanshose. Zur Tatzeit führte sie einen grauweißen Kinderwagen mit sich.

Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise erbittet das Kriminalkommissariat in Ahaus unter Tel. (02561) 9260.

Die Polizei erneuert in diesem Zusammenhang ihre Warnung vor Taschendieben. Sie nutzen für ihr kriminelles Handwerk gerne Situationen, in denen es zu Gedränge kommt - eine flüchtige Berührung oder ein kurzer Rempler fallen dort nicht so schnell auf. Den Taschendieben reichen schon wenige Augenblicke und gegebenenfalls das Ablenkungsmanöver eines Mittäters, um an ihre Beute zu kommen. Zudem fällt auf, dass die Diebe vermehrt in Verbrauchermärkten ohne Videoüberwachung ihre Taten begehen. Wer sich davor schützen will, sollte Wertsachen in einer verschlossenen Innentasche verstauen - am besten Geld und Papiere in unterschiedlichen Taschen. Brustbeutel, Gürtelinnentaschen oder ähnliches bieten zusätzliche Sicherheit. Bei Taschen sollte die Verschlussseite zum Körper hin und auf der Vorderseite des Körpers getragen werden. Natürlich sollte man seine Wertsachen nicht aus dem Auge lassen, auch nicht bei der Suche nach Waren während des Einkaufs. (sb)

Weitere Tipps und Informationen dazu bietet unter anderem die Internetseite

https://www.polizei-beratung.de/themen-und-tipps/diebstahl/taschendiebstahl/

Kontakt für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Borken
Sandra Biedermann (sb), Leonie Dreier (ld), Julia Hoffboll (jh),
Markus Hüls (mh), Peter
Lefering (pl), Thorsten Ohm (to), Johanna von Raesfeld (jr)
https://borken.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell

