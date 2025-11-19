Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Ahaus - Unfallflucht begangen

Ahaus (ots)

Unfallort: Ahaus, Bahnhofstraße / Schmiedegasse;

Unfallzeit: zwischen 17.11.2025, 18.00 Uhr und 18.11.2025, 14.00 Uhr;

Einen roten Citroen C3 angefahren hat ein bislang unbekannter Autofahrer in Ahaus. Das Auto stand zwischen Montagabend und Dienstagmittag auf einem Parkplatz an der Schmiedegasse, der über die Bahnhofstraße zu erreichen ist. Der Flüchtige beschädigte das Fahrzeug an der Beifahrerseite und entfernte sich, ohne seinen gesetzlichen Pflichten nachzukommen. Es entstand ein erheblicher Sachschaden. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise erbittet das Verkehrskommissariat in Ahaus unter Tel. (02561) 9260. (sb)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell