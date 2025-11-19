PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Borken mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Ahaus - Unfallflucht begangen

Ahaus (ots)

Unfallort: Ahaus, Bahnhofstraße / Schmiedegasse;

Unfallzeit: zwischen 17.11.2025, 18.00 Uhr und 18.11.2025, 14.00 Uhr;

Einen roten Citroen C3 angefahren hat ein bislang unbekannter Autofahrer in Ahaus. Das Auto stand zwischen Montagabend und Dienstagmittag auf einem Parkplatz an der Schmiedegasse, der über die Bahnhofstraße zu erreichen ist. Der Flüchtige beschädigte das Fahrzeug an der Beifahrerseite und entfernte sich, ohne seinen gesetzlichen Pflichten nachzukommen. Es entstand ein erheblicher Sachschaden. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise erbittet das Verkehrskommissariat in Ahaus unter Tel. (02561) 9260. (sb)

Kontakt für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Borken
Sandra Biedermann (sb), Leonie Dreier (ld), Julia Hoffboll (jh),
Markus Hüls (mh), Peter
Lefering (pl), Thorsten Ohm (to), Johanna von Raesfeld (jr)
https://borken.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Borken mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Borken
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Borken
Alle Meldungen Alle
  • 19.11.2025 – 11:39

    POL-BOR: Ahaus - Taschendiebe unterwegs

    Ahaus (ots) - Tatort: Ahaus, Coesfelder Straße; Tatzeit: 17.11.2025, 10.00 Uhr; Den Einkauf in einem Supermarkt nutzten erneut Diebe im Kreis Borken. Der Kunde eines Verbrauchermarktes in Ahaus war dabei das Ziel. Erst beim Bezahlen an der Kasse bemerkte das Opfer, dass seine Geldbörse fehlte. Zuvor wurde er von einer männlichen Person angerempelt, dabei kam ihm eine weitere weibliche Person verdächtig nah. Die ...

    mehr
  • 19.11.2025 – 11:36

    POL-BOR: Bocholt - Unfallflucht begangen

    Bocholt (ots) - Unfallort: Bocholt, Dinxperloer Straße; Unfallzeit: 18.11.2025, zwischen 17.00 Uhr und 19.05 Uhr; Einen geparkten Skoda Octavia angefahren hat ein bislang unbekannter Fahrzeugführer in Bocholt. Das weiße Auto stand am Dienstagabend zwischen 17.00 Uhr und 19.00 Uhr auf einem Parkplatz unmittelbar an einem Mehrfamilienhaus an der Dinxperloer Straße. Der Flüchtige beschädigte den Wagen im hinteren ...

    mehr
  • 18.11.2025 – 15:52

    POL-BOR: Ahaus - Fahndung nach vermissten 26-Jährigen

    Ahaus (ots) - Vermisst wird seit dem 04.11.2025 ein 26-jähriger Mann aus Ahaus. Zuletzt hatte er sich in seinem häuslichen Umfeld aufgehalten. Der Vermisste ist zirka 1,84 Meter groß und schlank. Er hat eine dunkelbraune Kurzhaarfrisur. Zum Zeitpunkt seines Verschwindens trug er vermutlich eine blaue Jeans, eine schwarze Jacke von Nike und schwarze Schuhe mit weißer Sohle, ebenfalls von der Marke Nike. Der Vermisste ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren