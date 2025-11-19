POL-BOR: Gronau - Unfallflucht begangen

Heek (ots) - Tatort: Heek, Stroot; Tatzeit: 19.11.2025, 02.50 Uhr; Erneut in eine Tankstelle eingedrungen sind bislang drei unbekannte Täter an der Straße Stroot in Heek. In der Nacht zu Mittwoch, gegen 02.50 Uhr, öffneten diese gewaltsam die Hintertür und gelangten so in das Innere des Verkaufsraumes. Sie entwendeten eine Vielzahl an Zigarettenschachteln, verstauten diese in Säcke und flüchteten fußläufig in ...

