POL-BOR: Gronau - Unfallflucht begangen
Gronau (ots)
Unfallort: Gronau, Vereinsstraße;
Unfallzeit: zwischen 17.11.2025, 16.00 Uhr und 18.11.2025, 07.00 Uhr;
Einen weißen Peugeot angefahren hat ein bislang unbekannter Autofahrer in Gronau. Das Auto stand zwischen Montagnachmittag und Dienstagmorgen auf einem Parkplatz an der Vereinsstraße, als der Flüchtige das Fahrzeug vorne rechts am Stoßfänger beschädigte. Der Unbekannte entfernte sich, ohne seinen gesetzlichen Pflichten nachzukommen. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise erbittet das Verkehrskommissariat in Ahaus unter Tel. (02561) 9260. (sb)
