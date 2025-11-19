Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Schöppingen - Pfeiler angefahren und geflüchtet

Schöppingen (ots)

Unfallort: Schöppingen, Amtsstraße;

Unfallzeit: 18.11.2025, 15.30 Uhr;

Einen Sicherheitspfeiler vor einem Verbrauchermarkt beschädigt hat ein bislang unbekannter Autofahrer in Schöppingen. Der Flüchtige beschädigte den Pfeiler am Dienstagnachmittag, gegen 15.30 Uhr an der Amtsstraße und entfernte sich, ohne seinen gesetzlichen Pflichten nachzukommen. Nach bisherigen Erkenntnissen soll es sich bei dem Fahrzeug um einen weinroten Ford gehandelt haben. Der Fahrer kann wie folgt beschrieben werden: männlich, etwa 60 - 65 Jahre alt, zirka 1,75 - 1,80 Meter groß, einen Dreitagebart und wenig Kopfhaare. Außerdem trug er eine Brille, eine schwarze Arbeitshose und eine blaue Arbeitsjacke mit hellem Stoffkragen.

Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise erbittet das Verkehrskommissariat in Ahaus unter Tel. (02561) 9260. (sb)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell