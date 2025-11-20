Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gronau - Fahrradkontrolltage zeigen Verstöße auf

GRonau (ots)

Ohne Licht, auf dem falschen Radweg oder mit dem Handy am Ohr - auf diese Weise haben sich in Gronau nicht wenige Radfahrerinnen und Radfahrer selbst und andere in Gefahr gebracht. Festgestellt hat das die Polizei jetzt an zwei Fahrradkontrolltagen.

Die Sicherheit der Rad- und Pedelecfahrenden stand dabei in besonderer Weise im Blickpunkt. Die eingesetzten Beamtinnen und Beamten haben dabei 96 Verstöße von Verkehrsteilnehmern aus dieser Gruppe festgestellt.

"Sichtbarkeit schafft Sicherheit" - dass eine funktionierende und auch eingeschaltete Lichtanlage dazu beiträgt, mussten sich 29 Radfahrerinnen und Radfahrer bewusst machen lassen: Sie waren ohne Licht unterwegs. In 24 Fällen erhielten auch die Eltern der betreffenden Kinder und Jugendlichen ein Schreiben. Zwölf Radlerinnen und Radler riskierten als Geisterradler eine Kollision mit dem Gegenverkehr oder mit einbiegenden Verkehrsteilnehmern: Diese rechnen im Zweifelsfall nicht damit, dass ein Rad von der "falschen" Seite kommt. Unter dem Strich schlugen 96 Verkehrsverstöße von Radfahrerinnen und Radfahrern zu Buche, drei Verstöße von Pedelecfahrerinnen und -fahrern.

Die Polizeikräfte nahmen im Rahmen der Kontrolltage aber auch das Verkehrsverhalten der Autofahrerinnen und Autofahrer ins Visier: Bei ihnen ahndeten sie 25 Verstöße. (sb)

