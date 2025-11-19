Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel
POL-KS: LK Waldeck- Frankenberg: Vermisster 66- jähriger Mann aus Willingen wurde angetroffen
Kassel (ots)
Der seit heute Morgen vermisste Erich P. aus Willingen konnte durch eine Polizeistreife gegen 18:00 Uhr angetroffen werden. Die Polizei bedankt sich bei allen Bürgern, die bei der Suche unterstützt haben. Die Pressevertreter werden gebeten, das Bild soweit wie möglich aus den Publikationen zu entfernen.
Jörg Schott, Erster Polizeihauptkommissar
Polizeiführer vom Dienst
