Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: LK Waldeck- Frankenberg: Vermisster 66- jähriger Mann aus Willingen wurde angetroffen

Kassel (ots)

Der seit heute Morgen vermisste Erich P. aus Willingen konnte durch eine Polizeistreife gegen 18:00 Uhr angetroffen werden. Die Polizei bedankt sich bei allen Bürgern, die bei der Suche unterstützt haben. Die Pressevertreter werden gebeten, das Bild soweit wie möglich aus den Publikationen zu entfernen.

Jörg Schott, Erster Polizeihauptkommissar

Polizeiführer vom Dienst

Original-Content von: Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel, übermittelt durch news aktuell

